Ciclismo: Alice Toniolli dimessa, 3 indagati per l'incidente

E' stata dimessa dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso ed è stata trasferita in una struttura per la terapia riabilitativa Alice Toniolli, la giovane ciclista trentina rimasta gravemente ferita durante una gara il 14 agosto scorso a Vittorio Veneto (Treviso). Lo riferisce la tribuna di Treviso, in base al bollettino medico che riferisce di "condizioni buone". Il 24 agosto scorso la diciannovenne si era risvegliata dal coma farmacologico cui era stata sottoposta dopo il ricovero.