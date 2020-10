Anche il Giro d'Italia nella morsa del Covid: Simon Yates positivo

CICLISMO

Il coronavirus si abbatte anche sul Giro d'Italia. Simon Yates, capitano della Mitchelton-Scott, è infatti risultato positivo al tampone ed è stato per questo costretto ad abbandonare la corsa rosa. Il britannico aveva manifestato lievi sintomi al termine della tappa andata in scena ieri e si era per questo immediatamente sottoposto ai controlli Covid. Prima un test rapido, quindi un RT-PCR che ha confermato la positività.

Yates è stato ovviamente messo in isolamento nella sua stanza d'albergo e verrà poi portato in ambulanza in un posto in cui poter fare la quarantena con il sostegno del suo team. Ovviamente anche tutta la sua squadra si è sottoposta a un test rapido che, almeno fin qui, ha dato per tutti esito negativo. La Mitchelton-Scott continuerà quindi, grazie all'autorizzazione ottenuta da RCS, a correre regolarmente pur sotto uno stretto controllo medico.

Il dottor Matteo Beltemacchi, responsabile medico della squadra, ha poi chiarito la situazione: "Simon ha mostrato una temperatura non troppo elevata ieri sera durante i nostri controlli: era la temperatura che prendiamo di routine, che viene controllata tre volte al giorno durante il Giro d’Italia - scrive tuttobiciweb -. Seguendo la policy RACESAFE COVID-19 del team, Simon Yates è stato isolato nella sua stanza e abbiamo subito richiesto un test rapido utilizzando i servizi offerti da RCS ed il test è risultato positivo. La salute di Simon rimane la nostra principale preoccupazione e, per fortuna, i suoi sintomi rimangono molto lievi e si presenta in buona salute. Vogliamo ringraziare RCS per il supporto nell'organizzazione dei test rapidi e del suo trasporto. Tutti gli altri corridori e lo staff sottoposti a test hanno dato un risultato negativo e sono stati autorizzati a continuare la gara, ma come misura precauzionale monitoreremo da vicino la situazione e ci sottoporremo tutti a ulteriori test nei prossimi giorni".