Boxe

Boxe, annuncio clamoroso: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni

Appuntamento il 21 novembre a The Art of Fighting 14 in esclusiva sulle reti Mediaset

14 Set 2026 - 07:46
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È tutto vero. L’annuncio è di quelli che scuotono l’aria: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, cinque anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette i guantoni per un’ultima, grande sfida. In fondo, aveva ragione Mike Tyson: “Per un pugile è tutto così noioso fuori dal ring”. Il peso massimo di Marcianise, che ha dato l’annuncio ufficiale in diretta a Pressing (dove occupa un posto al tavolo dei talent del programma), dopo due argenti alle Olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012) e due titoli mondiali, farà il suo esordio da professionista la sera del 21 novembre durante The Art of Fighting 14 in esclusiva assoluta sulla reti Mediaset: “Una fiammella ardeva ancora dentro di me - racconta Russo – e dopo una serie di chiacchierate con Edoardo Germani, il patron e fondatore di Taf, ho sentito che sotto quella fiammella c’era ancora tanta legna che poteva bruciare. Ho avuto una grande carriera da dilettante, non ho mai vinto un titolo da Campione del Mondo da professionista e a 44 anni non avrò il tempo, certo, però sono qui per farvi vedere cosa sono capace di fare da pro”.

Da dilettante “Tatanka” ha un score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l’hanno reso un personaggio mediatico a 360°: Colorado, Mistero, Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Adesso per Clemente, responsabile tecnico e commissario tecnico della Nazionale Italiana di pugilato, sta per suonare di nuovo il gong. L’avversario? Top secret fino alle 12.30 di lunedì 14 settembre. La location? Anche quella segretissima, di sicuro però l’evento si terrà a Milano.

Ho combattuto contro due leggende come Usyk e Wilder, non ho paura di questo incontro. Sono mesi che mi alleno, so che tante persone criticheranno il mio ritorno, ma ci sono abituato perché l’hanno sempre fatto. Diranno che sono tornato sul ring per dare visibilità alla mia immagine, sì ed è vero, ma sono tornato anche per farvi vedere cos’è il pugilato” conclude Russo. Mettiamoci comodi, lo show è appena iniziato.

clemente russo

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