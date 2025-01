Boxe, Tyson Fury annuncia il ritiro: "È stato fantastico, ho amato ogni singolo minuto"

A poco più di tre settimane dalla seconda sconfitta contro Oleksandr Usyk, Tyson Fury ha annunciato il suo addio alla boxe a 36 anni con un breve video sui social. "Ciao a tutti, sarò breve e dolce - ha detto l'ex campione dei pesi massimi - Vorrei annunciare il mio ritiro dalla boxe. È stato fantastico, ho amato ogni singolo minuto. Dio benedica tutti, ci vediamo dall'altra parte. ALZATEVI!". Una decisione che arriva un po' come un fulmine a ciel sereno, visto che era in fase di organizzazione il tanto atteso combattimento a Wembley contro il connazionale Anthony Joshua, previsto per l'estate.