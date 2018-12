Boxe: prima vittoria di un pugile transgender

09/12/2018

L'americano Patricio Manuel, 33 anni, è il primo pugile transgender della storia a disputare e vincere da professionista un incontro di boxe negli Stati Uniti. Ha battuto il messicano Hugo Aguilar ai punti per verdetto unanime nella categorie dei pesi superpiuma. "Non cambierei nulla di tutto ciò che ho dovuto fare per arrivare fin qui, ne è valsa la pena", ha dichiarato Manuel al 'Los Angeles Times'.