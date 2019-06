Boxe: Joshua-Ruiz, la rivincita a novembre o dicembre

04/06/2019

Una delle più grandi sorprese nella storia della boxe avrà un secondo atto. Lo ha annunciato il promoter di Anthony Joshua , l'ex re dei pesi massimi finito sabato clamorosamente ko contro il semisconosciuto Andy Ruiz Jr , capace di mandarlo al tappeto 4 volte in 7 round. "Abbiamo attivato la clausola di rivincita : il secondo incontro si farà a novembre o dicembre in una location da definire" ha scritto su Twitter Eddie Hearn .

Il mondo della boxe e i suo appassionati ancora faticano a crederci. Andy Ruiz, peso massimo semisconosciuto e dal fisico tutt'altro che scolpito (188 cm di altezza e 122 kg di peso), ha lasciato tutti a bocca aperta, infliggendo a Joshua la prima sconfitta della sua carriera al primo incontro sul suolo americano, nel mitico Madison Square Garden di New York. Un'impresa paragonabile a quella di Buster Douglas, che l'11 febbraio 1990 a Tokyo mandò al tappeto il re indiscusso Mike Tyson, che assume ancor più valore perché il messicano è stato chiamato solo un mese prima per prendere il posto di Jarrell Miller, lo sfidante ufficiale dell'inglese fermato per doping.



A distanza di pochi giorni, smaltita la delusione, Joshua ha grande voglia di rivincita e di dimostrare che quanto accaduto sabato notte è stato solo un incidente di percorso. Ora avrà 5 mesi per riprendersi le cinture IBF, WBO e WBA, l'unico modo per rimettere in piedi una carriera che sembrava lanciatissima e che ora invece è a serio rischio.