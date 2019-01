Biliardo, l’Italia trionfa a Lugano: è campione del Mondo

14/01/2019

Se nel calcio la Nazionale italiana non sta vivendo un periodo d’oro, lo stesso non si può dire per gli Azzurri impegnati negli altri sport. Dopo il grande successo nel torneo di bowling con l’Italia di Massimo Brandolini che si è laureata campione del Mondo, un grande trionfo è arrivato anche a Lugano dopo si sono svolti i Mondiali di biliardo a squadre specialità 5 birilli. La nostra Nazionale ha ottenuto la vittoria finale dopo aver battuto in maniera netta l’Uruguay a conclusione di un percorso che ha visto la squadra composta da Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Alberto Putignano e Andrea Quarta dominare in lungo e largo.



Una grande soddisfazione per il team italiano con il quale si è complimentato anche Giovanni Malagò, presidente del Coni: ”Il biliardo italiano sul tetto del Mondo! Straordinario successo nel campionato iridato a squadre del team del Ct Gibertoni, composto da Aniello, Gualemi, Lopez, Putignano e Quarta. Sconfitto l’Uruguay in finale, complimenti alla Fibis guidata dal Presidente Mancino! Fantastici!”.