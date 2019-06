Bambini senza Confini da Betlemme a Verona

24/06/2019

Il progetto coinvolge 1.200 bambini di Terra Santa, dai 5 ai 16 anni, che vivono nel cuore del conflitto mediorientale. In questo difficile contesto, il gioco e lo sport permettono ai bambini di trascorrere un’infanzia ricca di sogni e di spensieratezza in modo tale che possano crescere con serenità e gioia. E il calcio è lo sport che riscuote il maggiore successo tra i giovani e giovanissimi di Betlemme e dintorni. Ecco che è nata così l’idea della “Football Academy”: la prima accademia di calcio in Palestina e l’unica accreditata dalla Palestinian Football Federation, che garantisce una copertura a livello legale ed atletico. La sede è a Betlemme con filiali dislocate a Jenin, Gerusalemme, Gerico e Ramallah. Prossimamente anche a Gaza. L’obiettivo, oltre alla crescita fisica e intellettuale, è quello di educare attraverso lo sport al dialogo e al rispetto delle varie etnie, culture e religioni diverse, per allontanare i bambini dalle strade, imparare nuove discipline, giocare in squadra affrontando la sfida e accettando anche la sconfitta con lealtà. E non da ultimo per divertirsi e incontrare nuovi amici. Tutti elementi che in una zona dove il conflitto a basso impatto è soprattutto nei cuori delle persone, non sono scontati.



Anima italiana del progetto dal 2007 è Adriana Sigilli, presidente del tour operator milanese Diomira Travel e dell’associazione Oasi di Pace che tanto si spende per il sostegno e l’aiuto agli uomini del domani della Terra Santa. Grazie a questo lavoro è stato possibile inaugurare un vero campo di calcio a Betlemme. E la bontà e la serietà del progetto lo dimostra un importante riconoscimento a livello diplomatico, di cui Adriana Sigilli va particolarmente fiera: “Dopo l'iniziale diffidenza data dalla difficile situazione che persiste tra i due paesi, stiamo riuscendo a volare in Italia da Tel Aviv, in Israele. Questo è un grande beneficio per i bambini che, a causa delle limitazioni causate dalla situazione conflittuale che dura da anni fino a pochi anni fa potevano partire solo dall’aeroporto di Amman, in Giordania”.



Nell’ASD Ex Calciatori gialloblù i Bambini senza Confini hanno trovato la sponda giusta per sbarcare in Italia. e ogni anno gli ex calciatori trascorrono un periodo a Betlemme per verificare di persona l’avanzamento del progetto.



In questi giorni al Park Paradiso di Peschiera insieme ai bambini c’erano Chicco Guidotti, Antonio Terracciano, Luciano Venturini, Gigi Sacchetti. E proprio Sacchetti vuol esprimere tutto il suo apprezzamento per questo progetto: “I bambini hanno il diritto di poter vedere cosa c’è al di là di ogni guerra che stanno vivendo da una vita- però hanno il diritto di vedere che il mondo è diverso e non è tutto così cattivo come lo stanno affrontando loro. Noi abbiamo sposato questo progetto perché ci crediamo. Crediamo che partendo dai piccoli si possano cambiare i grandi. E noi speriamo con il nostro piccolo aiuto di contribuire”.