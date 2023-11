Tortu: "Sogno Parigi e l'oro con la staffetta". Curiazzi: "Salto di qualità con il Progetto Talento"

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico e la marciatrice fanno sognare le promesse dell'atletica lombarda col "Progetto Talento"

© FIDAL Ufficio Stampa "Siamo stati sciocchi perché potevamo avere l’Olimpiade in casa e gli Europei fuori”. La rinuncia alla candidatura per i giochi olimpici di Roma2024 resta un rimpianto per Filippo Tortu, ma l’anno prossimo nella Capitale si terrà la rassegna iridata di atletica leggera e il campione olimpico di Tokyo 2020 ha le idee chiaro in proposito: “Il mio obiettivo è di vincere il titolo continentale nei 200 metri e nella 4x100, arrivare in finale nei 200 metri a Parigi e conquistare il secondo oro olimpico con la staffetta. Spero di non sembrare arrogante ma... se non sono io a crederci, chi deve farlo per me?”. Fresco dell’argento ai mondiali di Budapest con i compagni della 4x100, il velocista azzurro sogna sempre più in grande. E vuole ispirare le nuove leve della pista. Insieme alla marciatrice Federica Curiazzi, Tortu è uno dei testimonial del “Progetto Talento” di FIDAL Lombardia, che anche quest’anno sosterrà con un contributo economico gli atleti regionali di interesse nazionale.

© FIDAL Ufficio Stampa

L’obiettivo dell'iniziativa è quello di distribuire cinquanta borse di studio agli Under 23 che non fanno parte di gruppi sportivi militari per aiutarli ad affrontare le spese per materiale tecnico, trasferte e cure in caso d’infortunio. Un’iniziativa possibile grazie al sostegno di BCC Milano e Regione Lombardia, ma anche dal crowdfunding (https://www.ideaginger.it/progetti/metti-la-tua-firma-sul-futuro-di-un-campione.html).

© FIDAL Ufficio Stampa

Per la prima volta la raccolta fondi è stata arricchita dal corso “Formiamo i campioni di domani”, mirato a far crescere gli aspiranti azzurri nella gestione della loro carriera anche al di là della prestazione sportiva. All’ultimo incontro hanno partecipato anche Filippo Tortu, il padre e allenatore Salvino Tortu, la marciatrice Federica Curiazzi, il presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri e Sergio Borra, che ha tenuto una lezione sul tema “Relazionarsi con gli altri in modo vincente”. La consegna degli attestati e delle borse di studio avverrà sabato 2 dicembre a Palazzo Lombardia, a Milano.

© FIDAL Ufficio Stampa

FILIPPO TORTU

"Più di dieci anni fa ero stato di uno dei ragazzi scelti come uno dei fortunati che hanno ricevuto la borsa di studio. Mi ricordo quanto mi aveva fatto piacere, quanto mi aveva fatto sentire considerato... Era stata anche una spinta emotiva per credere di poter fare l'atleta in futuro. Così, quando me l'hanno chiesto, ho voluto partecipare attivamente in quanto credo fortemente in questo progetto. Ridendo, prima di Tokyo, avevo detto ai miei allenatori: se prendo una medaglia, smetto, mi ritiro. Lo reputavo talmente improbabile, era poco più di una provocazione. Quando poi abbiamo raggiunto questo risultato, loro me lo hanno ricordato e ho detto: non ci penso neanche, il bello inizia adesso! Penso che sia stato così nel senso che vincere aiuta a vincere, ma soprattutto ti dà una spinta in più. E siccome questo sarà un anno molto importante perché avremo gli europei in casa e l'Olimpiade, sarà forse l'anno più importante della mia carriera. Correre davanti al proprio pubblico secondo me non ha prezzo. Poi siamo stati sciocchi perché avremmo avuto l'Olimpiade in casa e gli Europei a Parigi, ma abbiamo deciso di fare cambio. Grazie al sindaco (riferito a Virginia Raggi, sindaco di Roma all'epoca della rinuncia alla candidatura della capitale per i giochi olimpici del 2024, ndr): ringraziamento speciale però! Gli obiettivi per me... Spero di non apparire arrogante perché spesso quando uno spiega qual è il proprio obiettivo, viene preso un po' come tale. In realtà, punto a vincere i 200 metri e la staffetta agli europei, arrivare in finale alle Olimpiadi nei 200 metri e vincere con la staffetta".

© Getty Images

FEDERICA CURIAZZI

"La marcia è uno sport faticoso, dispendioso non solo in termini di energie mentali e fisiche ma anche di materiali. Mediamente un paio di scarpe al mese quando ci si allena tanto, se si preparano le lunghe distanze... Poi gli integratori e così via. Questi numeri fanno inizialmente un po' ridere però fanno riflettere per quanto riguarda l'attività di questi giovani che noi oggi andremo a premiare. Perché hanno bisogno di un supporto anche per queste spese vive, delle quali uno non si accorge, ma o c'è la famiglia o diventi professionista, oppure da qualche parte, banalmente, devono arrivare. Io qualche anno fa ho potuto beneficiare del Progetto Talento, sempre grazie all'impegno di Gianni Mauri e di Regione Lombardia. Mi ha aiutato nella mia attività nel passaggio dalle categorie giovanili all'attività assoluta, in particolare quel periodo in cui uno decide se studiare, se lavorare, se fare l'atletica a tempo pieno. Io questo non ho quasi mai potuto farlo nel senso che sono una atleta lavoratrice, lavoro part time e mi alleno tutto il resto del tempo che ho a disposizione. Questo aiuto mi ha permesso di poter fare un salto di qualità: poter lavorare meno, allenarmi di più e avere comunque la sicurezza di poterlo fare. Il 2024 è un anno olimpico e per i marciatori un anno particolare, perché sarà il primo anno in cui cambia tutto. Non ci sarà più nemmeno la 35Km dopo l'eliminazione della 50 km e verrà inserita una staffetta mista due per 10km. In particolare, visto che vengo dalla 50km e dalla 35km, il mio obiettivo sarà di velocizzare, provare a migliorarmi sulla 20 km ovviamente.

© FIDAL Ufficio Stampa

"Una giornata straordinaria oggi in Regione Lombardia, dove andiamo a presentare il "Progetto Talento" un'idea nata da FIDAL, Federazione di Atletica Regione Lombardia e dal suo Presidente Gianni Mauri. Una giornata unica nel suo genere perché sono presenti Filippo Tortu e Federica Curiazzi, due campioni che hanno beneficiato di questo percorso che Regione Lombardia ha scelto di affiancare. Un progetto nel quale andiamo a finanziare delle borse di studio affinché le giovani promesse possano avere un cammino supportato per raggiungere gli ottimi livelli che hanno raggiunto due testimonial come Filippo e Federica". (Lara Magoni - Sottosegretario con delega Sport e Giovani Regione Lombardia)