 Tamberi vola in finale nell'alto insieme a Sottile e Lando

Non si conosceva esattamente la forma fisica di Gianmarco Tamberi, al suo debutto stagionale nel 2024 ai Campionati Europei di Roma, e il campione olimpico e mondiale del salto in alto dimostra subito un'eccellente condizione superando con ampio margine la quota di apertura a 2.21, misura realizzata alla prima prova anche dagli altri due azzurri Stefano Sottile e Manuel Lando, con tre italiani dunque presenti nella finale che si disputerà martedì sera 11 giugno dalle 20,35. Eliminato invece il quarto azzurro Marco Fassinotti che non va oltre i 2,17.