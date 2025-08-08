Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Tamberi shock: "Così non ha senso andare ai Mondiali"

L'oro olimpico nel 2021 dovrebbe tornare proprio nello stadio che lo ha visto trionfare alle Olimpiadi: "Ma devo capire come sto"

08 Ago 2025 - 16:17
© Getty Images

© Getty Images

Gianmarco Tamberi mette in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali di Tokyo, in programma a settembre. "Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano a Los Angeles", dice al telefono con l'ANSA l'oro olimpico dell'alto a Tokyo 2020.

Domenica tornerà in pedana ad Heilbronn, in Germania, per una gara aggiunta in questi giorni: il 2.12 saltato a Caorle "è stato choccante e destabilizzante", spiega. Ora vuole capire "qual è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere". Inoltre, proprio nei giorni del Mondiale (13-21 settembre) è prevista la nascita della prima figlia di Gimbo: un ulteriore motivo che potrebbe spingere Tamberi al forfait. 

Leggi anche

Tamberi in gara domenica in Germania nell'alto del Continental Tour

tamberi
mondiali atletica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

I più visti di Atletica

Lyles brucia Bednarek sui 200 metri dei Trials e quasi scoppia la rissa

Doualla e Saraceni stelle azzurre degli Europei under 20 in Finlandia

Doualla in finale nei 100 metri degli Europei under 20 di Tampere

Tamberi in gara domenica in Germania nell'alto del Continental Tour

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:18
Cremonese scatenata: presti tre giocatori, pressing per Sanabria
17:53
Vela: The Ocean Race Europe, partenza in grande stile a Kiel
17:48
La Juve non chiude e il Newcastle piomba su Kolo Muani: contatti in corso con il Psg
17:38
Chelsea, non solo Xavi Simons: accordo con Garnacho
17:37
Saraceni: strepitoso 14,24 nel triplo per l'oro europeo under 20 a Tampere