Tamberi shock: "Così non ha senso andare ai Mondiali"

Domenica tornerà in pedana ad Heilbronn, in Germania, per una gara aggiunta in questi giorni: il 2.12 saltato a Caorle "è stato choccante e destabilizzante", spiega. Ora vuole capire "qual è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere". Inoltre, proprio nei giorni del Mondiale (13-21 settembre) è prevista la nascita della prima figlia di Gimbo: un ulteriore motivo che potrebbe spingere Tamberi al forfait.