Tamberi shock: "Così non ha senso andare ai Mondiali"

L'oro olimpico nel 2021 dovrebbe tornare proprio nello stadio che lo ha visto trionfare alle Olimpiadi: "Ma devo capire come sto"
Gianmarco Tamberi mette in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali di Tokyo, in programma a settembre. "Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano a Los Angeles", dice al telefono con l'ANSA l'oro olimpico dell'alto a Tokyo 2020.
Domenica tornerà in pedana ad Heilbronn, in Germania, per una gara aggiunta in questi giorni: il 2.12 saltato a Caorle "è stato choccante e destabilizzante", spiega. Ora vuole capire "qual è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere". Inoltre, proprio nei giorni del Mondiale (13-21 settembre) è prevista la nascita della prima figlia di Gimbo: un ulteriore motivo che potrebbe spingere Tamberi al forfait.
