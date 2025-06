I campionati europei a squadre iniziano a Madrid con l'Italia che vuole replicare il successo di Chorzow nel 2023

Le principali avversarie dell'Italia nella lotta per l'ambito trofeo saranno presumibilmente le nazioni classificate dietro la squadra azzurra nell'edizione polacca, a partire dalla Polonia allora seconda, la Germania terza, la Spagna quarta e la Gran Bretagna quinta, in una classifica dove va segnalato a livello regolamentare come in tema di concorsi il meccanismo per il lungo, il triplo e per i lanci preveda tre turni per tutte le formazioni, altri due per le migliori otto e un ultimo per le migliori quattro, mentre nell’asta e nell’alto si potranno sommare al massimo quattro errori per atleta.