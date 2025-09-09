Mondiali di atletica, Palmisano: "Costruirò nuovi ricordi a Tokyo"

"È bello avere dei ricordi ma non vivere di ricordi: a Tokyo 2025 voglio costruirne altri". Antonella Palmisano, nella capitale giapponese, ha costruito il suo percorso agonistico con l'oro olimpico della 20 km di marcia. Ora si prepara all'esordio ai Mondiali di atletica, sabato con la 35 km per le via della città' che l'ha incoronata. La preparazione della marciatrice e di tanti altri azzurri prosegue nel camp di Tokorozawa. "Di chilometri ne abbiamo messi tanto in bagaglio, quest'anno - dice la marciatrice pugliese, dal suo profilo Instagram - La 35 è nata un po' per gioco, ma ho fatto subito il record italiano e senza dare il massimo. E poi mi è piaciuta. Voglio provare a lasciare il segno, e poi dopo una settimana ci sarà' la 20, la distanza che amo di più".