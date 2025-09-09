Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
Verso il debutto

Mondiali di atletica, Palmisano: "Costruirò nuovi ricordi a Tokyo"

La campionessa olimpica 2021 si prepara all'esordio di sabato nella 35 km

09 Set 2025 - 10:24
© italyphotopress

© italyphotopress

"È bello avere dei ricordi ma non vivere di ricordi: a Tokyo 2025 voglio costruirne altri". Antonella Palmisano, nella capitale giapponese, ha costruito il suo percorso agonistico con l'oro olimpico della 20 km di marcia. Ora si prepara all'esordio ai Mondiali di atletica, sabato con la 35 km per le via della città' che l'ha incoronata. La preparazione della marciatrice e di tanti altri azzurri prosegue nel camp di Tokorozawa. "Di chilometri ne abbiamo messi tanto in bagaglio, quest'anno - dice la marciatrice pugliese, dal suo profilo Instagram - La 35 è nata un po' per gioco, ma ho fatto subito il record italiano e senza dare il massimo. E poi mi è piaciuta. Voglio provare a lasciare il segno, e poi dopo una settimana ci sarà' la 20, la distanza che amo di più".

Sulla distanza della gara che apre la rassegna di Tokyo 2025, sabato, Palmisano ha il secondo miglior tempo stagionale (2 ore, 39' e 35''), meglio di lei nel 2025 ha fatto solo la spagnola Maria Perez, campionessa uscente e favorita per l'oro.

Leggi anche

Tutte le medaglie italiane nella storia dei mondiali

mondiali atletica
antonella palmisano

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

03:29
DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

01:30
Sinner contro Alcaraz

Sinner contro Alcaraz

01:44
Jannik e non solo

Jannik e non solo

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

I più visti di Atletica

Tamberi conferma la sua presenza ai campionati mondiali di Tokyo

Tutte le medaglie italiane nella storia dei mondiali

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:42
Zidane vede la panchina della Francia: "I giocatori non vedono l'ora"
10:41
Juve, nuovi scatti della terza maglia 2025/2026 ispirata alle Langhe
10:33
Modric compie 40 anni e regala magie con la Croazia: standing ovation a Zagabria
10:30
Dalla Francia: Zidane prepara il ritorno in panchina
10:24
Mondiali di atletica, Palmisano: "Costruirò nuovi ricordi a Tokyo"