Maratona: a Milano vince Kipruto, doppietta etiope a Parigi

Italiani discreti protagonisti: Aouani decimo in Lombardia, El Fathaoui tredicesimo in Francia

Domonio keniano nella 20.a edizione della Milano Marathon. Nella gara maschile vittoria per Titus Kipyego con il tempo di 2h05.05, suo nuovo primato personale. Sul podio con lui anche il connazionale Daniel Kibet, staccato di 15", e il tanzanese Alphonce Felix Simbu in 2h06.20. Personal best anche per Vivian Kiplagat, regina della gara femminile con il tempo di 2h20.17 sulle etiopi Sintayehu Tilahun (2h22.19) e Atalel Anmut Dargie (2h22.21), seconda e terza. ansa

Per quanto riguarda gli italiani, da segnalare l'ottimo decimo tempo nella prova maschile di Ilias Aouani, che ha corso in 2h08.33 al debutto sulla distanza. Il campione italiano di corsa campestre, atleta delle Fiamme Azzurre, entra subito nella top ten nazionale di sempre, all'ottavo posto, a poco più di un minuto dal record italiano.

L'edizione di quest'anno, con la fine delle restrizioni, ha segnato il ritorno alla formula classica con maratona, relay marathon, staffetta non competitiva per sostenere associazioni e progetti sociali, school marathon e marathon village con in tutto 18 mila iscritti a quella che per tanti oltre che una gara è una festa.

PARIGI: AZZURRO EL FATHAOUI SFIORA IL PERSONALE, TRIONFO ETIOPE

A dodici secondi dal record personale. L'azzurro Yassine El Fathaoui chiude in 2h10:22 alla maratona di Parigi, per avvicinare il suo primato di 2h10:10 timbrato a Siviglia due anni fa e cogliere la seconda prestazione in carriera, piazzandosi tredicesimo al traguardo. È una conferma per il portacolori del Circolo Minerva Parma, quarant'anni compiuti da pochi giorni, che nella recente mezza maratona RomaOstia era sceso a 1h01:44. Nelle ultime stagioni l'emiliano si è rivelato con una serie di progressi fino a guadagnarsi la convocazione per le Olimpiadi di Tokyo, dove è stato 47esimo sulle strade di Sapporo.

Vedi anche atletica Maratona di Roma 2022: vittoria e record per Fikre Bekele Alla fine è stata una doppietta etiope nella classica maratona della capitale francese con il successo per Deso Gelmisa in 2h05:07 a precedere Seifu Tura (2h05:10), ma il pubblico di casa esulta per il terzo posto di Morhad Amdouni che demolisce il record nazionale con 2h05:22, oltre un minuto in meno rispetto al crono di 2h06:36 (già primato europeo) ottenuto da Benoit Zwierzchlewski nel 2003. Il transalpino diventa cosi' il quarto di sempre in campo continentale sui 42,195 chilometri. Al femminile la keniana Judith Jeptum trionfa in 2h19:48 davanti alle etiopi Fantu Jimma (2h22:52) e Besu Sado (2h23:16).