Battocletti regala all'Italia la prima vittoria femminile nella storia dei campionati europei di cross

La prova disputata in una mattinata non fredda con circa 12 gradi e su terreno abbastanza asciutto, ha visto l'Italia correre nella prima frazione di 1710 metri con il debuttante in maglia azzurra Parolini, che si è comportato molto bene e ha dato il cambio a Zenoni in quarta posizione per la seconda parte di competizione di 1510 metri, con l'italiana che è subito passata in prima posizione con grande ritmo per poi passare l'ideale testimone in seconda posizione a Vissa, ma dietro ad Andorra che aveva schierato un uomo, la quale alla fine della sua prova sempre di 1510 metri ha lanciato Arese per l'ultima frazione di 1594 metri, con il primatista italiano dei 1500 metri che ha controllato gli avversari e si è imposto con una lunga volata sul rettilineo finale.