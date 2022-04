Jacobs incontra Mattarella: "Che emozione, ma adesso altri ori"

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2020 e iridato indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022, ha partecipato alla cerimonia per i 170 anni della fondazione della Polizia di Stato, cui ha preso parte il capo dello Stato, Sergio Mattarella. E per l'agente bresciano l'incontro è stato quasi più difficile di una gara. "E' stata una bella giornata, emozionante. Quando ero davanti al Presidente non è stato facile. Avevo paura di sbagliare. E' stata una esperienza nuova e bellissima che spero di ripetere altre volte. Il presidente mi ha fatto i complimenti, era molto soddisfatto di quello che sto facendo", ha detto.