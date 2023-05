Jacobs ancora ko: salta anche il Golden Gala

ATLETICA

La sciatalgia continua a tormentarlo e salterà i 100 a Firenze di venerdì prossimo

© Getty Images ll Golden Gala Pietro Mennea comunica che il campione olimpico Marcell Jacobs non potrà prendere parte alla gara dei 100 metri in programma venerdì sera allo stadio Ridolfi di Firenze, nella terza tappa della Wanda Diamond League 2023. La sofferta decisione, si legge in una nota, è stata presa in serata dallo staff dello sprinter azzurro, di concerto con il settore sanitario Fidal, e comunicata all'organizzazione del meeting. Il percorso di recupero di Jacobs dal problema emerso nei giorni scorsi, secondo quanto riferito, non si è ancora del tutto completato.

Appena cinque giorni fa Jacobs si era visto costretto a rinunciare al meeting di Rabat dove sarebbe dovuta andare in scena la sfida con lo statunitense Fred Kerley, vicecampione olimpico e campione mondiale dei 100 in carica per un problema alla schiena per il quale si era reso necessario un consulto a Monaco di Baviera con il professore Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt. Ora l'annuncio del forfait anche per il Golden Gala di Firenze. "La sofferta decisione - fa sapere una nota della Fidal - è stata presa in serata dallo staff dello sprinter azzurro, di concerto con il settore sanitario Fidal, e comunicata all'organizzazione del meeting".