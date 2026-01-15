Iapichino debutta nel lungo del Memorial Giovannini e guarda ai mondiali di Torun

La campionessa europea indoor inaugura la stagione nel meeting internazionale dedicato all'indimenticato giornalista scomparso prematuramente nel 2019di Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Larissa Iapichino sarà la protagonista più attesa del Memorial Alessio Giovannini, primo grande meeting internazionale della stagione italiana al coperto, che si svolgerà al Palaindoor di Ancona sabato 17 gennaio per la sua quinta edizione che rappresenta una tappa challenger del World Athletics Indoor Tour, ancora una volta nel ricordo del giornalista che fu anche responsabile stampa della FIDAL, prematuramente scomparso il 16 gennaio 2019 a soli 40 anni.
Per la 23enne atleta specialista del salto in lungo sarà il debutto agonistico nel 2026, sulla pedana dell'impianto marchigiano che le evoca certamente ricordi emozionanti in quanto il 20 febbraio 2021 a soli 18 anni, in occasione dei campionati italiani assoluti, realizzò con la misura di 6,91 quello che attualmente è ancora il record mondiale under 20, ma in ogni caso nella competizione sarà anche stimolata dalla presenza della 28enne egiziana Esraa Owis, primatista nazionale del suo paese con 6,75 realizzato nel 2022, ma capace nel 2025 di realizzare la misura di 6,94 sia pur ventosa a Nairobi.
Per Larissa, figlia dell'attuale primatista italiana assoluta del lungo Fiona May e di Gianni Iapichino suo allenatore, sarà anche la prima gara dopo la delusione patita in occasione dei mondiali di Tokyo a settembre, dove è incappata nella peggior misura dell'anno di 7,56 metri che non le ha consentito di accedere alla finale, peraltro poco più di due settimane dopo aver vinto a Zurigo per il secondo anno consecutivo il trofeo della Diamond League con 6.93, in una stagione per lei già estremamente positiva grazie soprattutto al titolo europeo al coperto conquistato ad Apeldoorn in marzo con 6.94, ma pure al superamento per la prima volta in carriera della barriera dei sette metri, con il personale di 7,06 realizzato a Palermo a fine maggio.
Tra le altre gare più interessanti da seguire il debutto sui 60 metri del campione europeo 2023 a Istanbul, Samuele Ceccarelli, che proprio nella semifinale del campionato continentale da lui vinto realizzò il proprio personale di 6"47 non più avvicinato nelle due stagioni successive, il quale sfiderà su tutti il cubano Jenns Fernandez, a sua volta accreditato di un personale di 6"48 realizzato proprio ad Ancona a fine gennaio 2024 nell'anno in cui vinse il Giovannini con 6"52, ma anche il 17enne talento del salto in lungo Daniele Inzoli, argento da allievo agli europei juniores di Tampere l'anno scorso su tale disciplina, ma pure eccellente velocista e accreditato con 6"78 del primato italiano under 18 sui 60 metri.
In ottica giovanissime non gareggerà come l'anno scorso la 16enne Kelly Doualla, che debutterà a fine mese in un altro meeting non ancora comunicato dal suo staff, ma saranno in gara due sue compagne di squadra nella staffetta 4x100 d'oro dei campionati europei under 20 2025 in Finlandia, la 19enne Elisa Valensin e la 17enne Margherita Castellani, impegnate nei 200 metri in una gara dove sarà presente anche la primatista italiana dei 400 ostacoli, Ayomide Folorunso.
Nei 400 metri donne da evidenziare anche il debutto stagionale di Eloisa Coiro, grande specialista degli 800 metri ma capace nella passata stagione di portare il proprio personale sui due giri di pista indoor a un buon 52"68, che affronterà la slovena Anita Horvat, plurimedagliata continentale degli 800 al coperto, mentre da segnalare a livello internazionale la presenza nel triplo donne della romena Alexia Dospin, campionessa europea under 23.
