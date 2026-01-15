Iapichino debutta nel lungo del Memorial Giovannini e guarda ai mondiali di Torun

Per la 23enne atleta specialista del salto in lungo sarà il debutto agonistico nel 2026, sulla pedana dell'impianto marchigiano che le evoca certamente ricordi emozionanti in quanto il 20 febbraio 2021 a soli 18 anni, in occasione dei campionati italiani assoluti, realizzò con la misura di 6,91 quello che attualmente è ancora il record mondiale under 20, ma in ogni caso nella competizione sarà anche stimolata dalla presenza della 28enne egiziana Esraa Owis, primatista nazionale del suo paese con 6,75 realizzato nel 2022, ma capace nel 2025 di realizzare la misura di 6,94 sia pur ventosa a Nairobi.