Iapichino conquista il primo posto nel ranking mondiale e pensa ai nuovi traguardi

"I due successi di Birmigham e Budapest per me sono stati emotivamente fortissimi per ragioni diverse. Due cerchi che si sono chiusi. L’oro europeo mai vinto in precedenza da mia mamma e vinto davanti a tutta la mia famiglia allargata racchiude tanto del mio mondo e resterà sempre nel mio cuore anche per quanto successo a fine gara e per la “sorellanza” di pedana con le mie compagne di gare. L’Ultimate è stato una vittoria con me stessa a tutti gli effetti. Da una parte su quella pedana ero scivolata nel 2023 al mondiale e ancora non so come fossi riuscita a finire quella gara per molti 'solo' quinta con 6.82. Dall’altra la vittoria è arrivata in un momento particolare in quanto mi sono svegliata con la notizia della perdita della mia 'terza' nonna, la persona che mi ha cresciuto e il cui nome ho tatuato sul braccio. Tenersi tutto dentro non è stato facile, l’ho fatto anche per lei e perché un giorno triste fosse alleviato da una gioia per tutti noi."