Fiorini guarda al futuro senza voltarsi indietro con nuovi obiettivi da affrontare uno alla volta

"Direi che è stato un mix di entrambe le cose, ma anche una scelta personale. Fin da piccola ho sempre avuto un debole per Milano in quanto venivo spesso con la mia famiglia, sia per visitare la città sia, soprattutto, per andare allo stadio a vedere l’Inter. Ho sempre sognato che un giorno avrei potuto trasferirmi qui. Terminati gli studi superiori, ho colto la palla al balzo e ho deciso di proseguire il mio percorso universitario a Milano. Allo stesso tempo, ho avuto la fortuna di trovare il gruppo di allenamento di Alessandro Gandellini, che ha rappresentato una grande novità per me. Fino a quel momento avevo sempre vissuto la marcia come uno sport piuttosto solitario. Il mio allenatore viveva a Livorno, a circa tre ore di distanza, e riuscivamo a vederci soltanto occasionalmente, più o meno una volta a settimana. A Milano, invece, per la prima volta ho avuto la possibilità di allenarmi quotidianamente in gruppo e di avere tutto ciò di cui avevo bisogno nello stesso posto. Sono riuscita a unire università, sport e passioni personali in un’unica città. È stato l’inizio di una nuova fase della mia vita, sia come atleta sia come persona."