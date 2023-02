Atletica, Ceccarelli difende Jacobs: "È e sarà sempre il numero 1 e come tale va rispettato"

ATLETICA

Il nuovo campione italiano dei 60 metri indoor: "La sua stoffa la conosciamo tutti"

© italyphotopress Samuele Ceccarelli, fresco campione italiano indoor dei 60 metri, prende le difese di Marcell Jacobs, battuto tra lo stupore generale domenica ad Ancona. "Sono un grandissimo tifoso di Marcell, chiunque faccia la velocità lo vede come un punto di riferimento. Lo qualifico come un campione e il campione può fare di tutto - ha detto il velocista toscano a LaPresse -. Non ha limiti, tutto quello che sembra un percorso che sembra non soddisfacente, in realtà fa parte di un quadro più grande. E' un campione, saprà riprendersi quello che è suo. Lui è e sarà sempre il numero uno e come tale va rispettato e trattato. Non credo debba impensierire la sua condizione. Leggo attacchi in questi ultimi giorni, con titoli tipo 'battuto di nuovo' ma poi ogni gara è a sé. La sua stoffa la conosciamo tutti. Ha vinto l'oro olimpico, mai successo prima d'ora per l'Italia. Solo questo andrebbe sempre tenuto a mente".

All'indomani del clamoroso risultato, Ceccarelli ancora non si rende conto della sua impresa. "Sono ancora un po' frastornato. La sensazione e' simile a quella di un post serata in discoteca, non ricordo nulla. Ci ho pensato oggi rivedendo qualche video. Ricordo solo un tripudio di emozioni indescrivibili. Tra l'altro dopo la lunga nottata mi sono svegliato solo alle 10, non ho dormito molto. Ho ancora l'adrenalina".



Sulle parole a Jacobs a fine gara. "L'ho ringraziato per l’opportunità di gareggiare con lui e lui ridendo a fine gara mi ha risposto: 'Ma guarda un po', questo mi batte e ora mi ringrazia pure? Gli ho detto che è facile dirlo per un campione come lui, ma per me che vengo dall'ombra è una cosa unica. La foto sul podio quando mi indicano e io me la rido sarebbe da stampare e appendere in camera. Rende l'idea del clima di gioia e di tranquillità in quel momento".

Sugli obiettivi futuri. "Le Olimpiadi? Troppo prematuro parlarne, non ci voglio pensare. Preferisco continuare in queste dure settimane che mancano agli Europei di Istanbul con la testa sgombera, tutto quello che viene da ora in poi è qualcosa in più. Una grandissima soddisfazione e grandissima gioia. Sono già contento nella misura in cui tutto quello che arriva è un di più, sempre conservando un atteggiamento mentale propositivo. Non deve essere l'unico scopo da raggiungere, voglio godermela e divertirmi".

