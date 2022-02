Atletica, Orlen Cup Lodz: Jacobs da urlo, domina ancora nei 60 metri

ATLETICA

Dopo il trionfo a Berlino, il campione olimpico si ripete sulla breve distanza con il tempo di 6’’49

Avvio di 2022 fenomenale per Marcell Jacobs: dopo aver dominato la prima gara stagionale dei 60 metri indoor di Berlino, il campione olimpico nei 100 metri si ripete anche alla Orlen Cup di Lodz (in Polonia) nella tappa valida per il World Indoor Tour di atletica. L’azzurro sbaraglia di avversari e ferma il cronometro con uno straordinario 6’’49, alle sue spalle l’americano Rodgers, ottimo terzo posto per l’altro azzurro Ali Chituru.

Aveva già mostrato di essere in grande forma al meeting Istaf Indoor di Berlino, dove aveva chiuso i 60 metri indoor con il tempo di 6’’51. Oggi a Lodz (Polonia), nella Orlen Cup valida per il World Indoor Tour di atletica leggera, Marcell Jacobs fa ancora meglio e domina ancora nella breve distanza: 6’’49 l’incredibile tempo in finale che non dà scampo agli avversari e lascia alle spalle dell’azzurro l’americano Rodgers e l’altro italiano Ali Chituru (terzo). Jacobs non parte benissimo e manca per un soffio il record italiano (firmato da lui stesso a marzo 2021) di 6’’47, mentre è distante il record europeo di 6’’42. Davvero un avvio di 2022 straordinario per il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, in una stagione importantissima che vede gli Europei e i Mondiali in programma questa estate. Prossimo appuntamento imminente invece giovedì prossimo in Francia, a Lievin, per un'altra tappa del World Tour.