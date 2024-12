Andrea Lalli: unico azzurro in grado di vincere nelle tre categorie degli Europei di corsa campestre

La storia dell'evento, per quanto riguarda i colori azzurri assoluti, ha visto l'Italia vincere anche altri due ori proprio in eventi disputati sul suolo nazionale, nel 1998 a Ferrara per la competizione a squadre maschile, e nel 2022 a Venaria Reale in provincia di Torino per la staffetta mista introdotta come gara dall'edizione del 2017, mentre a livello di podi sempre assoluti, vanno ricordati tra le donne l'unico ottenuto da Nadia Battocletti con l'argento dell'anno scorso 2023 a Bruxelles in Belgio, e tra gli uomini i due bronzi di Daniele Meucci sempre in Ungheria nel 2012 in occasione del successo di Lalli, e quello di Yeman Crippa nel 2019 a Lisbona in Portogallo.