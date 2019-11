UIM Aquabike World Championship sbarca in Kuwait: prima volta storica

L'UIM Aquabike World Championship sbarca in Kuwait per la prima volta nella storia: la stagione 2020 si aprirà sul Golfo Persico il 13-15 febbraio prossimo. L'annuncio è stato dato a Kuwait City da Aquabike Promotion e dalle autorità locali. "Siamo molto felici di sbarcare qui per la prima volta: sarà un grande successo", le parole di Raimondo di San Germano, direttore generale di ABP. Il grande atteso è Yousef Al Abdulrazzaq, quattro volte campione del mondo, che finalmente potrà gareggiare nelle acque di casa.