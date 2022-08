Andrea Presti ancora a Mister Olympia, è arrivata la qualifica

BODYBUILDING

L'azzurro centra la qualificazione per il secondo anno consecutivo

© ufficio-stampa Impresa per l'italiano Andrea Presti che per il secondo anno consecutivo sarà a Mister Olympia, in programma a Las Vegas. L'azzurro ha centrato la qualificazione imponendosi a Mister Big Evolution in Portogallo, nel casinò di Estoril, nella categoria open bodybuilding. "Mr Olympia è la gara delle gare, il sogno nel cassetto di chiunque abbia mai messo piede sul palco di una competizione di Bodybuilding, non ho mai avuto il coraggio di nominare questa competizione per l'infinito rispetto che nutro per quello che considero il Palco dei Palchi, quello su cui sono saliti i migliori atleti del mondo, coloro che hanno fatto la storia di questo sport", le parole del 34enne.

"Ho sempre sognato di arrivarci, ma non ho mai avuto il coraggio di pronunciare queste parole perché mi è sempre sembrato "troppo" per chiunque, figuriamoci per me, che non sono nato baciato in fronte da Madre Natura; ma il 10 luglio scorso, nella stessa gara in cui lo scorso anno ho realizzato il sogno posizionandomi al primo posto e staccando il mio biglietto per Il Palco dei Palchi, il Mr Big Evolution Pro a Estoril, il sogno si è avverato una seconda volta: primo su quattordici atleti, tra cui un atleta del mio team che si è posizionato nei primi 10 al suo esordio professionistico", continua Presti.

Emozione grande in Portogallo: "Sul palco del Mr Big Evolution Pro ho lasciato un pezzo di cuore, ogni sforzo, ogni rinuncia, ogni momento no, ogni scelta fatta negli ultimi 10 anni, da quando ho deciso di finalizzare i miei sforzi a scopo agonistico, ha assunto un colore e un sapore diverso, ha assunto un altro significato: ho avuto la dimostrazione che ciò che ho sempre detto e sostenuto non mi ha tradito: il duro lavoro ripaga sempre".

Il percorso è stato lungo: "La bilancia ufficiale a Estoril segnava 118 kg, come sempre io e il mio coach Mauro Sassi abbiamo deciso di puntare su quello che è sempre stato il suo marchio di fabbrica e la caratteristica principale che mi ha permesso di emergere sul palco fin dalle prime gare da amatore: La condizione estrema. Nel periodo che precede una gara, avendo anche un'attività di coaching live e online e un team, il Team Presti, ogni singolo momento della giornata deve essere pianificato, pensato e ponderato al dettaglio: l'orario di ogni consulenza, di ogni allenamento, di ogni pasto, l'orario in cui devo riposare per permettere al corpo di recuperare, ogni momento, di conseguenza, dopo anni che non prendevo una pausa dalla mia routine, il coach mi ha concesso… o meglio dire "imposto" 4 settimane di semi-riposo per la mente e per il corpo. Dopo questo periodo in cui ho avuto un'alimentazione controllata ma concedendomi degli sfizi e ho diminuito il volume di lavoro per quanto riguarda l'allenamento, la bilancia oggi segna 126 kg".

- data della prima qualifica: luglio 2021

- data della seconda qualifica 10 luglio 2022

- Gara in cui son state prese entrambe le qualifiche; Mr Big Evolution Pro- Estori

- Peso in gara il 10 luglio 2022:118 kg

- Il mr Olympia 2022 si terrà a Las Vegas dal 16 al 18 dicembre 2022