Fitness Boxing, il personal trainer di Nintendo Switch

02/02/2019 di ALBERTO GASPARRI

Mancano ancora cinque mesi all'estate, ma, si sa, la prova costume spaventa un po' tutti sin dall'Epifania. Ma chi ha davvero voglia di andare in palestra quando fuori fa freddo o nevica come in questi giorni? A venire incontro alle esigenze dei più pigri è Nintendo, che con Fitness Boxing vi aiuterà a rimettervi in forma in vista delle prossime vacanze. Vi basterà una Swtich, un piccolo spazio in casa e un po' di buona volontà. Intendiamoci, non si tratta di un vero e proprio videogioco, ma di un programma di allenamento in cui un ruolo fondamentale lo rivestono i Joy-Con (da allacciare bene ai polsi, mi raccomando). Una sorta di Wii Fit per chi ha avuto a che fare con la precedente console della Grande N. Il tutto reso meno faticoso da una colonna sonora fatta di venti brani dance tra i più conosciuti, compresi grandi successi strumentali firmati da Lady Gaga, Juston Bieber, LMFAO o Avril Lavigne, giusto per citarne alcuni. E con il condimento di un menù semplice, opzioni complete ma non eccessive e una grafica a schermo davvero intuitiva.