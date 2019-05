Atletica, quando un record col giavellotto può valere un'isola

07/05/2019

Per chi vince la Bundesliga il premio è il Meisterschale, a chi vince la Parigi-Roubaix viene data una pietra del pavé e a chi batterà il record all-comers (ovvero ottenuto sul suolo finlandese) nel lancio del giavellotto ai Paavo Nurmi Games di Turku in programma il prossimo 11 giugno verrà data addirittura un’isola. Nessuno scherzo, è tutto vero, ma per ottenere un’isola dell’arcipelago di Turku bisognerà fare un lancio da record: il punto di riferimento è il 93,09 di Aki Parviainen, fatto a Kuortane, il 26 giugno 1999.