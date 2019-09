Alex Schwazer, è il giorno della verità: a Bolzano l'udienza sulla perizia dei Ris di Parma

CASO PROVETTE

Le provette che nel 2016, in piena Olimpiade brasiliana, portarono alla squalifica di 8 anni per recidiva al doping che di fatto decretò la fine della carriera di Alex Schwazer furono manomesse? Dopo oltre tre anni il tempo delle ipotesi e delle chiacchiere è finito: al Tribunale di Bolzano sarà discussa oggi la perizia dei Ris di Parma sul Dna dei campioni di urine dell'ex marciatore azzurro, 34 anni. Il giudice per le indagini preliminari, Walter Pelino, dovrà stabilire l'esistenza di dolo, o meno, da parte di Schwazer sulla base della nuova perizia scientifica (157 pagine) consegnata nei giorni scorsi dal comandante dei Ris di Parma, Giampietro Lago.

"Sono innocente, è una porcata, è un complotto". Schwazer da quell'11 agosto 2016 ha sempre urlato al mondo la propria innocenza e la sua difesa non ha dubbi: Alex è stato vittima di un complotto organizzato per punirlo dopo le pesanti accuse che lui e Sandro Donati (l'allenatore che ha fatto dell'antidoping una filosofia di vita e con cui il marciatore aveva deciso di ricominciare dopo la prima condanna per doping) avevano lanciato contro il mondo dell’atletica e dell’antidoping.

Di diverso avviso invece la federazione italiana (Fidal), quella internazionale (Iaaf) e l’organizzazione mondiale per la lotta al doping (Wada), che a Bolzano, nel processo in cui Schwazer è accusato di 'frode sportiva', compaiono come parti lese.

Finalmente però oggi si metterà un punto ad una vicenda che ha sempre avuto dei contorni poco nitidi. L’avvocato di Schwazer, Gerhard Brandstaetter, denuncia una lunga serie di errori e sospetti nella catena di eventi che ha portato i flaconi di urine (non anonimi) dalla casa di Alex a Racines fino a Colonia (sede del laboratorio antidoping) attraverso Stoccarda, dove restarono fermi per 22 ore. “L’indagine ha evidenziato lacune nella custodia dei campioni” ha dichiarato il giudice Pelino, che chiese di averne un campione.

Nel febbraio del 2018 le urine di Schwazer arrivarono finalmente in Italia e furono affidate, per una perizia sul Dna, ai Ris di Parma, che rivelarono dei risultati anomali. Per la difesa di Schwazer è un fatto che da solo basta a confermare un imbroglio, ma il giudice e il comandante dei Ris hanno chiesto ulteriori approfondimenti scientifici (durati oltre un anno). Oggi, conclusi tali approfondimenti, la perizia mette nero su bianco i risultati e noi sapremo se la storia personale, umana e sportiva di Schwazer potrà essre riscritta.

