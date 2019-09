Alex Schwazer all'altare, aspettando le conclusioni dei Ris

Giornata assolutamente da ricordare per Alex Schwazer. Proprio nel giorno in cui il marciatore altoatesino ha detto sì alla madre di sua figlia, Kathrin Freund, nella chiesa di Vipiteno, Tuttosport ha pubblicato infatti le prime - clamorose - anticipazioni sulla perizia effettuata dal Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Parma sul campione di urine del marciatore che ne causò la squalifica per doping tre anni e otto mesi fa (era il gennaio del 2016).