Ciclismo, ecco gli italiani per gli Europei di BMX

La Nazionale BMX è pronta a scendere in pista per l’appuntamento continentale. Domani la squadra partirà dall’Italia alla volta di Valmiera, in Lettonia, dove da giovedì 10 a domenica 13 luglio andrà in scena il Campionato Europeo BMX Race 2025. Si tratta di uno degli eventi più attesi del calendario internazionale, che vedrà al via 1.272 atleti provenienti da 26 nazioni, pronti a contendersi i titoli europei nelle categorie Junior, Under 23, Elite e Challenge.