Wec, Toyota vince la 6 Ore di Monza davanti a mille tifosi

Trionfo per la numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez

Grande successo per la prima volta del Wec in Autodromo con la 6 Ore di Monza. Circuito brianzolo che per la prima volta ha riaperto al pubblico, mille tifosi posizionati in tribuna Centrale, e ha visto il successo della Toyota. Trionfo per la GR010 Hybrid numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez. Gara dominata, ma vittoria con il brivido visto che a due ore dalla fine ha accusato un piccola problema meccanico.

Secondo posto per la Alpine A480–Gibson guidata da Andrè Negräo, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxivière del team Alpine Elf Matmut, che approfitta dei problemi dell’altra Hypercar Toyota, partita dalla seconda piazza in griglia con il trio Buemi-Nakajima-Hartley. Quest’ultima è costretta a fermarsi diverse volte ai box per problemi prima al cambio e poi ai freni, chiudendo la gara in ultima posizione. Chiude il podio delle Hypercar, con il quarto posto nella classifica assoluta, la Glickenhaus #709 di Glickenhaus Racing condotta da Romain Dumas, Franck Mailleux e Richard Westbrook, che è rimasta per qualche giro al comando della gara, prima di accusare anch’essa problemi tecnici.

Al terzo posto della classifica assoluta si piazza quindi una LMP2, la #22 di United Autosports, team vincitore del campionato la scorsa stagione. Philip Hanson, Fabio Scherer e Filipe Albuquerque conquistano così anche il podio di classe, tagliando il traguardo con un distacco di oltre un minuto sul trio Robin Frijns-Ferdinand Habsburg-Charles Milesi del team WRT e sul prototipo #29 del Racing Team Nederland, condotto da Frist Van Eerd, Paul Loup Chatin e Nyck de Vries. Tutte e tre le vetture sul podio sono Oreca 07 Gibson.

