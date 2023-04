Wec, la Ferrari 499P è pronta per la 6 Ore di Portimao

ENDURANCE

Dopo il buon esordio a Sebring, la vettura di Maranello vuole confermarsi

© Ferrari Se la Formula 1 è ferma fino al 30 aprile, gli occhi sono puntati tutti sul Wec e sulla Ferrari 499P. Nel weekend la seconda tappa del Mondiale endurance con la 6 Ore che si svolgerà a Portimao. Dopo l'ottimo esordio di Sebring, l'hypercar del Cavallino vuole confermarsi ai vertici. Negli States la numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen aveva firmato la pole position e il terzo posto in gara, e la numero 51 affidata ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi aveva tagliato il traguardo in settima posizione.

Dopo il round inaugurale la squadra Ferrari – AF Corse occupa la seconda posizione in classifica Costruttori a 14 lunghezze da Toyota, mentre nella graduatoria Piloti l’equipaggio della 499P numero 50 è terzo con 24 punti e i compagni della 51 sono settimi a quota 9.



Il fine settimana all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão entra nel vivo venerdì 14 aprile quando sono in programma due sessioni di prove libere dalle 10.30 e dalle 15.30; sabato 15 dopo il terzo turno di libere alle 11.15 le qualifiche riservate alla classe Hypercar, dalle 16.20, determineranno la griglia di partenza della 6 Ore che scatterà alle 12 di domenica 16 aprile (tutti gli orari indicati sono locali).



Sul canale YouTube “Ferrari” è disponibile il primo episodio di "The Red Line", un racconto dei fine settimana del mondiale endurance vissuto al fianco della squadra e dei piloti della Ferrari 499P. Il format propone immagini esclusive e un punto di vista inedito per raccontare il ritorno del Cavallino Rampante nella classe regina del FIA WEC. Gli episodi saranno replicati nelle successive prove iridate con un video pubblicato a due settimane dal termine dell’evento.