Wec: colpo Iron Lynx con Fisichella, sulla Ferrari con Cressoni

GT

In ELMS arriva Rigon sempre in equipaggio con il pilota mantovano

Iron Lynx che conferma anche l'impegno Iron Dames con le tre donne Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey che parteciperranno al Mondiale Wec.

Grande entusiasmo da parte del team principal Andrea Piccini: "Siamo entusiasti di annunciare le nostre formazioni di piloti e le serie in cui gareggeremo per il 2022, con alcune interessanti aggiunte e continuità che possono solo aiutare a spingere ulteriormente Iron Lynx e Iron Dames avanti nel prossimo anno. Abbiamo avuto un anno così incredibile nel 2021 e ci avvicineremo alla prossima stagione con lo stesso spirito. Sappiamo che sarà difficile ripetere il successo del 2021, ma questo sarà il nostro obiettivo per questa stagione".