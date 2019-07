Vuoi correre in Ferrari? Al via il torneo simulatori

15/07/2019

Vivere le emozioni della gara dai Ferrari Store al circuito del Mugello. È l’obiettivo del “Ferrari Torneo Simulatori”, il campionato italiano di simulatori aperto a tutti gli appassionati di Ferrari che si svolgerà dal 15 luglio al 22 settembre. Le competizioni iniziano oggi presso i Ferrari Simulation Center presenti nel Ferrari Store di Milano, in via Berchet 2, e di Roma, in Via Tomacelli 147.

Acquistando il biglietto “Time trial”, tutti i tifosi potranno affrontare una sfida virtuale ambientata nelle spettacolari curve del Mugello, a bordo di una monoposto dalla tecnologia avanzata e di un cockpit GT in grado di trasmettere con un realismo sorprendente le sensazioni estreme di guida.



Per la prima volta, i sei migliori piloti delle sessioni di qualifiche saranno invitati alle Finali Mondiali, per assistere alle gare del Ferrari Challenge in programma proprio al Mugello nel weekend dal 24 al 27 ottobre e poter partecipare da protagonista all’evento conclusivo della stagione sportiva dei programmi della Casa di Maranello riservati ai clienti. Il 7° e l’8° posto alle Finali Mondiali saranno riservati a coloro che conseguiranno il miglior tempo sul Thrustmasters GT Cockpit, il simulatore della Ferrari 488 Challenge presso il Ferrari Store di Milano. Nel paddock del Mugello gli 8 finalisti potranno così sfidarsi a bordo dei simulatori di guida virtuale per il titolo di campione.



Al vincitore e ai finalisti saranno offerti i premi degli sponsor del “Ferrari Simulators Championship”: Assetto Corsa, FerrariLand PortAventura, Ray-Ban e Thrustmaster.



Il mondo delle corse digitali di Ferrari è in grande crescita non solo in questi campionati per appassionati e tifosi, ma vedrà presto il Ferrari Driver Academy esports Team, i cui piloti saranno annunciati il 17 luglio, partecipare alle Formula 1 Esports Series 2019.