Valentino Rossi "passa" in Bmw: primo test con la M4 GT3

Valentino Rossi passa in Bmw: il team WRT ha lasciato Audi per la casa di Monaco di Baviera e quindi anche il Dottore si è adeguato. Il numero 46 ha preso contatto per la prima volta con la nuova M4 GT3, con la quale correrà il prossimo campionato GT World Challenge, in un test a Barcellona. Il debutto in gara dovrebbe avvenire alla 12 Ore del Golfo a dicembre, ma il team diretto da Vosse frena: "Il programma è ancora da definire". Rossi deve ancora firmare il rinnovo con WRT, ma pare una formalità: "Stiamo trattando, al momento non c'è nulla di certo, ma non vedo perché dovremmo cambiare".