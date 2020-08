Superbike, round Portogallo: Rea domina gara-1, Rinaldi ottimo quinto

SUPERBIKE

Jonathan Rea (Kawasaki) conquista con autorità gara-1 del round del Portogallo sul circuito di Portimao. Il campione del mondo, alla prima vittoria in una gara lunga nel 2020 (aveva vinto due Superpole race), scatta in testa e fa gara in solitaria fino all’arrivo. Completano il podio Razgatlioglu e van der Mark, entrambi su Yamaha. Michael Rinaldi (Ducati) chiude con un brillante quinto posto ed è il primo degli italiani.

Le impressioni della Superpole trovano netta conferma in gara-1: un Jonathan Rea senza avversari conquista senza affanni la prima gara del weekend portoghese. Il campione del mondo scatta bene già dalla griglia in sella alla sua Kawasaki e controlla il vantaggio in maniera autoritaria, vincendo (dopo due 'Superpole race') la sua prima gara lunga stagionale. Dietro di lui solo Razgatlioglu riesce a tenere relativamente il passo, pur senza impensierire il campione del mondo: il turco termina al secondo posto. Più avvincente, invece, la lotta alle loro spalle, che vede van der Mark riuscire a conquistare la terza posizione dopo un’altalena di emozioni. L’olandese, al quinto giro, rischia l’imbarcata nel tentativo di superare Loris Baz, al settimo è protagonista di un dritto e scivola di un paio di posizioni.

La Yamaha, però, è veloce e van der Mark non ci mette molto a tornare a lottare per podio: il sorpasso decisivo sulla Ducati di Scott Redding arriva al tredicesimo dei venti giri. La gara del leader della classifica mondiale, dall'altra parte, è viziata da una gomma incapace di tenere fino alla fine: ad approfittarne anche Alex Lowes, che termina al quarto posto, e un ottimo Michael Rinaldi, che con la Ducati del Team GoEleven trova il sorpasso che vale il quinto posto finale, miglior risultato di giornata per gli italiani, a meno di tre giri dal traguardo. Redding finisce addirittura settimo, alle spalle di Loris Baz, ma resta davanti a tutti nella graduatoria mondiale con 107 punti, davanti ai 99 di Rea e agli 86 di Razgatlioglu.