SUPERBIKE

Quarta vittoria in quattro gare in avvio di Mondiale per lo spagnolo, che a Mandalika anticipa Razgatlioglu e Locatelli

© Pirelli Alvaro Bautista si conferma inarrestabile in questo avvio di Mondiale di Superbike. Dopo la tripletta australiana, infatti, il campione in carica si prende anche gara-1 a Mandalika, in Indonesia, centrando la quarta vittoria su quattro prove. Lo spagnolo della Ducati anticipa le Yamaha di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, che vince il duello per il gradino più basso del podio con i connazionali Axel Bassani e Danilo Petrucci.

I grandi delusi di giornata sono Jonathan Rea e Michael Ruben Rinaldi: il britannico della Kawasaki, partito ottavo per una penalizzazione di tre posizioni in Superpole, prova a far partire la rimonta ma chiude addirittura nono, mentre l'azzurro è subito out dopo un contatto con Bassani. Domenica sono previste le altre due prove: la Superpole Race e gara-2, poi anche il round dell'Indonesia andrà in archivio. Bautista si presenterà al doppio appuntamento forte degli 87 punti in classifica contro i 50 di Locatelli e i 43 di Razgatlioglu, con Rea e Bassani a 38.