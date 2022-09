Superbike, Round Catalogna: Bautista domina gara-1 davanti a Rea

SUPERBIKE

Lo spagnolo taglia per primo il traguardo davanti al britannico della Kawasaki, buon quarto posto per Rinaldi. Quinto Razgatlioglu

© Getty Images Gara 1 del round della Catalogna in Superbike va ad Alvaro Bautista. Lo spagnolo, infatti, si impone nella prima delle due prove dominando dal primo all'ultimo giro. Il ducatista anticipa il britannico della Kawasaki Jonathan Rea e compie un netto passo avanti in classifica, visto che il primo rivale Toprak Razgatlioglu (Yamaha) non va oltre il quinto posto. Chiude il podio Gerloff, ottima quarta posizione per Michael Rinaldi.

Inizio migliore in Catalogna non poteva esserci: Alvaro Bautista non solo domina gara-1 del Round di Barcellona, ma fa un netto passo in avanti in classifica generale. A far sorridere, infatti, non è solo il successo nella prova, ma i punti guadagnati sia su Jonathan Rea, che chiude al secondo posto, che su Toprak Razgatlioglu, non solo fuori dal podio ma addirittura quinto.

Un dominio da parte dello spagnolo della Ducati, che si mette subito davanti a tutti, compreso la sorpresa Lecuona, scattato davanti a tutti dopo la Superpole. Un monologo di 20 giri che si conclude con una netta vittoria di Bautista, che vola in classifica generale: sono 357 i punti dell'iberico, con Razgatlioglu, che nel finale crolla ed è quinto, a 313 e Rea a 305. Chiude il podio di giornata Garrett Gerloff, che anticipa un positivo Michael Ruben Rinaldi, ora quarto nella generale a 180. Domenica la Superpole Race e gara-2, un'altra occasione per Bautista di allungare in classifica.