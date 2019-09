Superbike, Rea vince la Superpole Race a Portimao

Jonathan Rea allunga ancora in classifica grazie alla vittoria della Superpole Race a Portimao, round del Portogallo. Gara praticamente mai in discussione anche perché Bautista, molto veloce nel warm up, paga una brutta partenza, e riesce a recuperare ma solo fino al secondo posto, quando il britannico era ormai scappato. Sul podio anche Lowes, in un arrivo che rispecchia anche la classifica: rea 470 punti, Bautista 374 e Lowes 236.