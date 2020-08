Superbike: Rea domina la Superpole Race a Portimao, Redding è quinto

SBK PORTIMAO

Jonathan Rea domina dal primo all’ultimo metro la Superpole Race a Portimao (Portogallo), conquistando la vittoria numero 92 della sua carriera in Superbike. Grande prova del campione della Kawasaki, che riesce a tenere a bada, alle sue spalle, la Yamaha di Toprak Razgatlioglu, accumulando anche vantaggio nel finale nei confronti del turco. Completa il podio Loris Baz su Yamaha. Scott Redding chiude in quinta posizione. Solo 15° Marco Melandri.

La Superpole di Portimao vede confermarsi il campione del mondo in carica. Dopo la vittoria in gara 1, infatti, Jonathan Rea mostra nuovamente i muscoli in terra portoghese e conquista un altro successo di grande forza, portandosi ora a un solo punticino dal leader della classifica generale Scott Redding, che chiude al quinto posto.

Il migliore in partenza è Toprak Razgatlioglu, ma alla prima curva il pilota turco va largo e Rea rimane in testa. I due iniziano subito a spingere e a creare il vuoto sul resto del gruppo; la Yamaha di Razgatlioglu non molla la coda della Kawasaki. Chi perde invece posizioni è Lowes, sorpassato da Baz e Sykes. Per quanto il turco rimanga attaccato al rivale della Kawasaki, Rea mette in cascina tempo prezioso a ogni tornata. Alle spalle del pluricampione del mondo potrebbe infiammarsi la battaglia per conquistare il podio, ma ormai è troppo tardi. A tagliare il traguardo dopo il numero 1 sono Razgatlioglu e l’altra Yamaha di Loris Baz.

Quarta posizione per Alex Lowes con la seconda Kawasaki ufficiale, davanti alla Ducati di Scott Redding; che è sempre leader della classifica generale ma solo di una lunghezza su Rea. Sesto posto incoraggiante per Tom Sykes su BMW, ma bisognerà vedere sulla lunga distanza in gara 2 se la S 1000 RR sarà competitiva. A punti anche Michael van der Mark, Michael Ruben Rinaldi e Leon Haslam. Marco Melandri è solamente 15esimo.

