Superbike, Phillip Island ospiterà l'ultimo round del 2022

UFFICIALE

Dalla prossima stagione la tappa australiana dovrebbe tornare a essere quella di apertura

Sarà Phillip Island, in Australia, a ospitare l'ultimo round del Mondiale Superbike 2022. L'ufficialità è arrivata a pochi giorni dall'inizio del campionato, che scatterà nel weekend del 10 aprile ad Aragon. La stagione si concluderà, così, con l’unico doppio appuntamento consecutivo dal momento che la tappa "Down Under" si terrà una settimana dopo quella in Indonesia. La squadra Yamaha a caccia del bis in Superbike

































1 di 18 ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa 1 di 18 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Lo storico Phillip Island Circuit è presente nel calendario Sbk dal 1990 – eccetto che nel 1993 e l’anno scorso a causa della pandemia – e ha ospitato il maggior numero di gare delle derivate di serie (61). Per la quarta volta nei 35 anni di storia del campionato, a Phillip Island andrà in scena l’ultimo atto della stagione: l’ultima risale al 1996. Eccetto che per questo 2022, si prevede che il round australiano tornerà nella sua collocazione tradizionale in calendario come primo appuntamento della stagione.