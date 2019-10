Superbike, Lowes sulla Kawasaki con Rea

Kawasaki e Yamaha si scambiano i piloti per il prossimo Mondiale Superbike. Dopo il passaggio di Toprak Razgatlioglu sulla R1 ufficiale, adesso è arrivato l'annuncio dell'ingaggio di Alex Lowes da parte della squadra campione del mondo. Il pilota britannico farà coppia con il cinque volte iridato Jonathan Rea per il 2020. Lowes prende il posto sulla ZX10-RR di Leon Haslam, che ora dovrà cercarsi una sella dopo una stagione un po' al di sotto delle aspettative. Lowes, invece, è terzo in classifica generale dopo aver collezionato sette podi.