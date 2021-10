Superbike, gara-2: Rea vince e riapre il mondiale, Razgatlioglu cade

SUPERBIKE

Il britannico domina la seconda prova a Portimao e si riporta a 24 punti dal turco, a terra a metà gara. Sul podio Redding e Baz

Jonathan Rea riapre la lotta per il mondiale di Superbike vincendo gara-2 a Portimao. Il britannico della Kawasaki conquista il successo nonostante la caduta di ieri in gara-1 e di stamattina nella Superpole e approfitta dello zero del leader della classifica Toprak Razgatlioglu, scivolato in curva 15, per riportarsi a 24 punti a due week end dalla fine. Secondo Scott Redding, terzo Loris Baz. Buon quarto posto per l’italiano Locatelli.

Jonathan Rea domina gara-2 a Portimao e approfitta della caduta di Razgatlioglu per riaccendere la lotta per il titolo mondiale di Superbike. Il nordirlandese su Kawasaki, nonostante la caduta nella Superpole di stamattina, vince in scioltezza davanti a Redding e Baz con una gara da padrone assoluto.

La partenza, posticipata di qualche minuto per un problema al semaforo, vede uno scatto micidiale di Rea, in grado di risalire dalla decima alla seconda posizione nel primo giro. In testa si porta subito Redding, con Razgatlioglu terzo, mentre il vincitore della Superpole di stamattina Van der Mark vanifica tutto e scivola indietro. I primi tre del mondiale battagliano tra di loro per le prime posizioni, scavando presto un solco su tutti gli altri inseguitori. Rea e Redding combattono con sorpassi aggressivi, mentre stavolta Razgatlioglu sembra prendersi meno rischi in bagarre.

A metà gara Rea sembra scappare via. Il leader del mondiale forza il passo per rimanergli incollato ma cade in curva 15, la stessa in cui ieri è scivolato il rivale, probabilmente per il cedimento di un pezzo della moto dalle parti dell’anteriore. Per il pilota Kawasaki gli ultimi nove giri si trasformano in una sorta di passerella, anche perché Redding non ha il passo per provare a metterlo in difficoltà. Per Rea arriva quindi un successo pesantissimo dopo gli 0 punti conquistati in gara-1 e nella Superpole di stamattina. Il britannico riapre il discorso per il mondiale, riportandosi a 24 punti da Razgatlioglu a due week end dalla fine. Sul podio di Portimao salgono anche Redding, secondo, e di nuovo Baz, in grado di replicare il terzo posto di ieri pomeriggio e stamattina (anche con un’entrata al limite su Bautista a pochi giri dalla fine). Locatelli, a lungo il migliore dietro ai tre big, chiude al quarto posto. La lotta per il mondiale proseguirà in Argentina, il 16 e 17 ottobre.