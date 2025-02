Superbike: Bulega domina a Phillip Island, tris di vittorie

Nella gara conclusiva, contraddistinta come in gara-1 dal flag-to-flag e dal cambio gomme obbligatorio, non c'è stata storia. Mentre Bautista risaliva fino al secondo posto, precedendo Iannone e Redding, Bulega faceva gara a sé. L'italiano del team Aruba.it Racing Ducati ha così fatto tre su tre, accumulando subito un ampio margine su Razgatlıoğlu: 42 punti lo separano dal turco. La prima classifica iridata lo vede infatti in testa con 62 punti, +26 su Bautista (36) e +27 su Iannone (35), con Petrucci (31) quarto davanti a Redding (30): Toprak è fermo ai 20 punti di ieri. Il weekend è stato trionfale per Ducati, che ha occupato tutta la top-5 nella Superpole Race e le prime sei posizioni (Bulega, Bautista, Iannone, Redding, Petrucci, S. Lowes) in gara-2. Non c'era miglior modo per avviare la stagione: ora un mese di stop fino al weekend di Portimao (28-30 marzo).