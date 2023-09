ROUND ARAGON

Lo spagnolo della Ducati Aruba trionfa dopo il successo in Superpole Race davanti a Razgatlioglu e Rinaldi

© ipp Alvaro Bautista bissa il successo della Superpole Race in gara-2 di Superbike nel weekend di Aragon. Lo spagnolo in sella alla Ducati Aruba si impone sulla Yamaha di Razgatlioglu e sul suo compagno (e vincitore di gara-1) Michael Ruben Rinaldi. Tanta sfortuna per Locatelli: costretto al ritiro a quattro giri dal termine, dopo una gara intera in seconda posizione. Bautista allunga in campionato, ora è a +47 sul turco della Yamaha.

Vince ancora Alvaro Bautista in gara-2 del Mondiale di Superbike ad Aragon, imponendosi davanti a Razgatlioglu e Rinaldi. In partenza ottimo spunto di Locatelli e Rea, che vanno a scavalcare lo spagnolo della Ducati. Dopo un paio di giri Bautista si riprende la leadership e prova ad allungare, approfittando della battaglia tra le due Yamaha di Locatelli e Razgatlioglu. A 11 tornate dalla fine è costretto al ritiro Danilo Petrucci, autore fino a quel momento di una grande rimonta (da ventiquattresimo a undicesimo). Bautista saluta la compagnia andando oltre i due secondi di vantaggio, con i due piloti in blu ad inseguire.

Si accende una bella lotta anche per il quarto posto, con Rea e Rinaldi (vincitore di gara-1) protagonisti. Il britannico della Kawasaki crolla dopo il sorpasso dell’italiano, che poi inizia a spingere e recupera sul duo Yamaha. Si innesca quindi un duello a tre per i due gradini più bassi del podio, che però termina a quattro giri dalla fine: Locatelli è costretto al ritiro per via di una rottura, dopo una gara da protagonista in seconda posizione. Vince in solitaria Bautista, allungando in campionato a +47 su Razgatlioglu, secondo al traguardo. Terzo Rinaldi, mentre chiude quarto un Rea in estrema difficoltà.