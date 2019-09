Rea fa la storia: 5 volte campione e supera Fogarty

SUPERBIKE

Jonathan Rea è per la quinta volta campione del mondo della Superbike, il primo nella storia a riuscirci. A Magny Cours, in Francia, il pilota della Kawasaki si prende gara e titolo, dopo un'accesa battaglia con l'olandese Michael van der Mark. Terza l'altra Yamaha di Alex Lowes. Decisiva per la conquista del quinto alloro iridato la caduta a inizio gara di Alvaro Bautista, messo fuorigioco da Toprak Razgatlioglu. Sesto posto per Marco Melandri.

Al Cannibale non basta la storia. Vuole la leggenda. E se il Cannibale è Johnny Rea, gli altri piloti possono solo attendere la loro ora. Soprattutto se guida una Kawasaki imprendibile dopo un inizio di stagione balbettante, in cui il binomio Ducati-Alvaro Bautista sembrava essere vincente e dominante. Lo spagnolo, dopo 11 vittorie di fila, ha subìto la rimonta prepotente di Rea. Il nordirlandese ha prima fatto valere l'orgoglio, poi - pian piano - i cavalli della sua moto. Una marcia trionfale che ha avuto come tappe Imola, Misano, Donington, Laguna Seca, Portimao e, infine, Magny-Cours. Si sa, la fortuna aiuta gli audaci, e la cavalcata di Rea è stata favorita dalle troppe cadute di Bautista. L'ultima in gara-2 a Magny-Cours, in cui lo spagnolo viene travolto in avvio da Toprak Razgatlioglu, consegna il titolo al nordirlandese, il quinto della sua storia: staccato Carl Fogarty, ora Rea è l'unico pilota della storia della Superbike ad aver vinto cinque titoli. Non che il pilota della Kawasaki non abbia sudato sul circuito francese: anzi, Michael van der Mark gli ha dato battaglia sino all'ultimo, prima di essere regolato a otto decimi di distacco. Terza sul traguardo l'altra Yamaha di Alex Lowes seguita dalla Ducati di Chaz Davies. Buon sesto posto per Marco Melandri, che in volata ha battuto Leon Haslam e Tom Sykes.