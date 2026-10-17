Bulega vince anche gara-1 a Jerez nel festival Ducati

Nicolò Bulega ha messo la sua firma anche sulla penultima giornata del Mondiale Superbike 2026. Il ducatista, fresco iridato e prossimo alla MotoGP, ha vinto gara-1 del round spagnolo di Jerez, arrivando a quota 30 successi stagionali sulle 34 corse disputate tra Superpole Race e manche lunghe. Bulega ha allungato fin dal via, precedendo sul traguardo le altre Panigale V4R di Sam Lowes e di Iker Lecuona, che ha difeso il podio da Alvaro Bautista e Yari Montella, protagonisti di una lotta in famiglia per il quarto posto nel finale. Sesto Alberto Surra e settimo Lorenzo Baldassarri.