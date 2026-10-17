SUPERBIKE

Bulega vince anche gara-1 a Jerez nel festival Ducati

Successo stagionale numero 30 per il neo campione del mondo, sul podio Sam Lowes e Lecuona. Sette Ducati davanti a tutti

di Alberto Gasparri
17 Ott 2026 - 15:00
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Nicolò Bulega ha messo la sua firma anche sulla penultima giornata del Mondiale Superbike 2026. Il ducatista, fresco iridato e prossimo alla MotoGP, ha vinto gara-1 del round spagnolo di Jerez, arrivando a quota 30 successi stagionali sulle 34 corse disputate tra Superpole Race e manche lunghe. Bulega ha allungato fin dal via, precedendo sul traguardo le altre Panigale V4R di Sam Lowes e di Iker Lecuona, che ha difeso il podio da Alvaro Bautista e Yari Montella, protagonisti di una lotta in famiglia per il quarto posto nel finale. Sesto Alberto Surra e settimo Lorenzo Baldassarri.

La prima noto non rossa che è stata la Bimota di Alex Lowes, ottavo. Nella Top 10 anche Axel Bassani, decimo e preceduto da Tommy Bridewell. Qualche punticino per Andrea Locatelli, mentre Danilo Petrucci ha chiuso 17°. Fuori Xavi Vierge e Miguel Oliveira nelle prime battute di gara.

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