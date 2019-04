Sparco lancia i nuovi simulatori RIG I e RIG II

02/04/2019

Per un'esperienza di guida ancora più realistica Sparco ha lanciato i nuovi simulatori RIG I e RIG II. Molte le novità per soddisfare i sim racer più esigenti per aiutare i piloti professionisti nei loro allenamenti.

SPARCO SIM RIG I

È un Sim Racing Kit che mette a disposizione il meglio dell’equipaggiamento tecnico di derivazione racing e trasmette un feeling di guida preciso e fedele. Il SIM RIG I ha una cura del dettaglio non fine a se stessa, ma pensata in funzione del migliore feedback e realismo di guida possibile, com’è nel dna Sparco. Si compone di cockpit “Sparco Evolve”, kit di guida “Thrustmaster TS-XW Racer” con volante “Sparco P310”, sedile racing “Sparco Pro 2000 II” in fibra ultraleggera.



SPARCO SIM RIG II

Si tratta di un Sim Racing Kit pronto all’uso per sim racer e piloti professionisti che vogliono il massimo in fatto di simulazione.

Oltre ai prodotti già presenti nel SIM RIG I, aggiunge monitor “Samsung Curve 4k” da 49” e supporto “Sparco TM Stand”, tastiera wireless Logitech e computer “Ak rig Sparco Edition Msi Infinite X” con licenza Assetto Corsa Ultimate Edition inclusa.

Il dna Sparco entra così a pieno titolo nel mondo della simulazione di guida con soluzioni tecnologiche di altissimo livello. Il SIM RIG II, infatti, oltre a essere un kit cui non manca nulla, possiede tutte le caratteristiche per un grado di realismo ed immersività unici.



"Il mondo della simulazione racing fa parte ormai del motorsport – dichiara Claudio Pastoris, AD Sparco –. Sparco, che da sempre è attenta alle innovazioni, mostra con questi nuovi prodotti di non sottrarsi alle nuove sfide che il mondo racing, virtuale e reale, sta affrontando".