Rally, Rovanpera vince in Nuova Zelanda e si laurea campione

RALLY NUOVA ZELANDA

Rovanpera campione nel nome del padre





















Kalle Rovanpera ha riscritto la storia dei rally. Vincendo in Nuova Zelanda, il 22enne (da appena 24 ore) finlandese figlio d'arte si è laureato campione del mondo 2022 con due gare di anticipo ed è diventato il più giovane iridato, battendo il leggendario Colin McRae, che vinse nel 1995 a 27 anni e 89 giorni. Nella classifica di gara, Rovanpera si è imposto con la Toyota davanti al compagno di squadra e campione uscente Sebastien Ogier, secondo a 34"6, e alla Hyundai dell'estone Ott Tanak, terzo a 48"5.

Nella generale, invece, Rovanpera si è reso irraggiungibile con 237 puinti contro i 173 del primo degli inseguitori, Tanak. "Questo successo è quasi un sollievo – ha confessato in lacrime il neo numero 1 - . Vincere questo primo titolo iridato è stato davvero per me un’emozione unica".