Rally, Rovanpera domina in Estonia e allunga

MONDIALE WRC

Il finlandese regala l'ennesimo successo alla Toyota, precedendo Neuville e Lappi. Delusione per Tanak

© Getty Images Kalle Rovanpera domina in Estonia e allunga nella classifica del Mondiale Rally. Il campione del mondo della Toyota non ha lasciato scampo ai suoi avversari, tenuti a distanza di sicurezza dall'inizio alla fine. Sul podio con il giovane finlandese sono saliti Thierry Neuville ed Esapekka Lappi, entrambi con la Hyundai e costretti a incassare quasi 1' di distacco. Solo ottavo l'idolo di casa Ott Tanak, subito penalizzato di 5' per un'irregolarità tecnica alla sua Ford.

Vedi anche rally Neuville e la Hyundai vincono un Rally di Sardegna pazzo

Davanti a lui hanno chiuso anche Elfyn Evans, Teemu Suninen, Pierre-Louis Loubet e Takamoto Katsuta, rispettivamente dalla quarta alla settima piazza. Lo stesso Rovanpera, al terzo successo di fila nel paese baltico, si è preso anche i cinque punti extra della power stage finale, vinta davanti a Evans, Lappi, Tanak e Neuville.

"Per il campionato è un piazzamento davvero importante, il piano era di prendere dei buoni punti. E' la mia gara preferita del calendario, sapevo che dovevo spingere ed è andata bene", le parole di Rovanpera a fine rally.

Nella generale, quando mancano cinque prove al termine della stagione 2023, ha 170 punti contro i 115 di Evans, i 112 di Neuville e i 104 di Tanak. Perde due posizioni e scivola al quinto posto Sebastien Ogier, che non era al via in Estonia.

RISULTATI E CLASSIFICHE